ВСУ придумали способ для защиты «Бабы-яги» | 360°

Мир 26 апреля 2024, 19:38 ВСУ придумали способ для защиты «Бабы-яги» Военный эксперт Бенедетт: ВСУ придумали, как защитить «Бабу-ягу» РИА «Новости»

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Украинские военные пытаются защищать большие сельскохозяйственные мультикоптеры «Баба-яга» от ударов, сопровождая их квадрокоптерами, заявил военный эксперт Самюэль Бенедетт. Мнение специалиста привело РИА «Новости».

Поскольку средств предупреждения об угрозе для «Бабы-яги» нет, ВСУ пробуют сопровождать свои беспилотники этого типа квадрокоптерами, чтобы защититься от российских перехватчиков, пояснил Бенедетт.

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Причем в украинской армии дронами-истребителями занимаются в том числе вынужденно — обычных систем ПВО у ВСУ попросту не хватает.

Агентство также обратило внимание, что в Киеве ранее заявляли, что якобы создали аналог барражирующего боеприпаса «Ланцет». Насколько эти утверждения отвечают действительности, пока не известно.

По последним данным Минобороны, в общей сложности с начала проведения СВО российские бойцы уничтожили уже 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 беспилотников, 509 ЗРК, 15 856 танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц других видов вооружения и специальной военной автомобильной техники.