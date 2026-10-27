ВС России поразили украинское предприятие по производству БПЛА в Киеве

Российская армия ударила по киевскому предприятию, производящему беспилотники большой и средней дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также войска атаковали автожелезнодорожный мост Южный в украинской столице. Переправу использовали для транзитных перевозок военных грузов.

По данным оборонного ведомства, ВС России поразили в Киеве цех по сборке БПЛА большой и средней дальности FP-1 и FP-2. В Харьковской области атаке подвергся разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный Логистический Центр», на базе которого организовали хранение и распределение материально-технических средств и грузов двойного назначения.

Также войска ударили по морскому судну, которое транспортировало в порт Черноморск Одесской области военный груз.

Ранее под удар ВС России попали предприятия, производившие беспилотники и крылатые ракеты в республике. Войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам транспортной инфраструктуры в Киеве.