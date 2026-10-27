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    Силы ПВО сбили 222 украинских БПЛА над регионами России за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    Средства противовоздушной обороны сбили 222 украинских беспилотника над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в министерстве.

    Беспилотники ликвидировали в Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областях, под Орлом, Тулой, Воронежем и Смоленском.

    Также ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. Беспилотники сбили и над акваторией Черного моря.

    Утром 27 октября силовики сообщили о ликвидации большого скопления живой силы и техники ВСУ в Харьковской области.

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