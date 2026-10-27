Силы ПВО сбили 222 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны сбили 222 украинских беспилотника над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в министерстве.

Беспилотники ликвидировали в Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областях, под Орлом, Тулой, Воронежем и Смоленском.

Также ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. Беспилотники сбили и над акваторией Черного моря.

Утром 27 октября силовики сообщили о ликвидации большого скопления живой силы и техники ВСУ в Харьковской области.