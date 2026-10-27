За сутки на подлете к Москве сбили 10 беспилотников

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве 10 украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на местах ЧП работают экстренные службы.

За ночь над Россией перехватили более 200 украинских беспилотников. По данным Минобороны, атаки отразили над акваторией Черного моря, в Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областях. Также налетам подверглись Краснодарский край и Крым.

В Брянске из-за БПЛА погибли двое мужчин, еще шесть человек пострадали. Губернатор региона Егор Ковальчук рассказал, что в Советском районе беспилотники повредили три многоквартирных дома и 11 автомобилей. На месте падения БПЛА работают саперы, действуют ограничения для автотранспорта.