За семь часов силы ПВО уничтожили 69 дронов ВСУ над пятью регионами России

Дежурные системы ПВО за день уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, с 15:00 до 22:00 дроны ВСУ пытались атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую, Воронежскую области и территорию Республики Крым.

За утро с 09:00 до 15:00 системы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник. Под ударом оказались Белгородская, Брянская и Курская области.

Накануне, 3 апреля, российские защитники уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 308 украинских беспилотников самолетного типа.

Российские военные нанесли удар возмездия по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используют ВСУ.