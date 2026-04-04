ПВО сбила 21 украинский беспилотник за шесть часов

МО РФ: ПВО уничтожила 21 украинский дрон над тремя регионами за шесть часов

Средства противовоздушной обороны в течение шести часов сбили 21 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны России .

По данным военного ведомства, дроны самолетного типа перехватили и уничтожили в период с 9:00 до 15:00 по московскому времени.

В ночь на 4 апреля силы ПВО ликвидировали 85 украинских беспилотников над различными регионами страны.

За минувшие сутки удалось уничтожить 308 дронов самолетного типа. Кроме того, силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и крылатую ракету большой дальности «Фламинго», уточнили в министерстве.