Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используют ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России <… > нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования», — отметили в ведомстве.

Также военные использовали беспилотники, которые атаковали объекты ВПК и энергетики Украины, используемые украинскими боевиками. Удары достигли своих целей.

Ранее российские военные освободили поселок Ковшаровка в Харьковской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».