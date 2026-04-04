Российские войска нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используют ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России <… > нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования», — отметили в ведомстве.
Также военные использовали беспилотники, которые атаковали объекты ВПК и энергетики Украины, используемые украинскими боевиками. Удары достигли своих целей.