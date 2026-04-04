Силы ПВО сбили 308 украинских БПЛА, шесть авиабомб и ракету «Фламинго»

Российские системы ПВО за сутки уничтожили ракету большой дальности «Фламинго» и 308 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, крылатая ракета большой дальности „Фламинго“ и 308 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в министерстве.

Также российские военные нанесли групповой удар возмездия по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используют ВСУ.

За неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами. Также бойцы завершили операцию по освобождению ЛНР от ВСУ.