Силы ПВО сбили 308 украинских БПЛА, шесть авиабомб и ракету «Фламинго»

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, крылатая ракета большой дальности „Фламинго“ и 308 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в министерстве.
Также российские военные нанесли групповой удар возмездия по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, которые используют ВСУ.