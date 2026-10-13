Силы ПВО сбили БПЛА в Каменске-Шахтинском в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском», — написал он.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Беспилотную опасность в регионе не отменяли.

Сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дежурные системы ПВО уничтожили на подлете к Москве 48 украинских беспилотников. Сообщение о первых 10 сбитых дронах градоначальник опубликовал в 22:45, через час появилась информация о еще 15 уничтоженных БПЛА, в 02:23 — еще о 10, о новых 13 беспилотниках Собянин написал в 03:42.