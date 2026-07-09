За ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Херсонской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников над Херсонской областью за ночь. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор Владимир Сальдо.

«В ночь с 8 на 9 июля над Херсонской областью сбиты 19 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

Сальдо отметил, что российские военные контролируют небо и защищают граждан и инфраструктуру региона.

Также утром Сальдо заявил, что в Херсонской области все округа полностью или частично остались без света. На места ЧП прибыли сотрудники аварийных служб. Начались ремонтно-восстановительные мероприятия.

В ночь на среду над Херсонской областью уничтожили 17 украинских беспилотников. Также до этого в регионе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. По словам Сальдо, он позволит оперативнее решать вопросы, связанные с работой объектов инфраструктуры, экономики и жизнеобеспечения.