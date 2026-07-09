Все округа Херсонщины полностью или частично лишились света

В Херсонской области все округа полностью или частично обесточило. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе».

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал он.

По словам главы региона, на местах ЧП работают энергетики и аварийные службы. Они делают все возможное, чтобы вернуть электричество.

Накануне ВСУ атаковали медицинские учреждения и персонал в Херсонской и Белгородской областях. На Херсонщине украинские боевики ударили по станции скорой помощи в Ивановской ЦРБ. Один из сотрудников больницы погиб. Сальдо назвал атаку преступлением против мирного населения и пообещал ответ киевскому режиму.