Над Херсонской областью в ночь на среду сбили 17 беспилотников ВСУ

Губернатор: над Херсонской областью за ночь сбили 17 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Херсонской областью уничтожено 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе» .

«Этой ночью ПВО и мобильные огневые группы сбили 17 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал Сальдо.

Он поблагодарил военнослужащих за то, что они круглые сутки прикрывают жителей, дороги и объекты инфраструктуры региона.

Ранее в Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с инфраструктурой, но не повлияет на повседневный уклад жителей региона, заверил губернатор.

Накануне в области в результате минометного обстрела ВСУ пострадали два человека.