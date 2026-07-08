Над Херсонской областью в ночь на среду сбили 17 беспилотников ВСУ
Губернатор: над Херсонской областью за ночь сбили 17 украинских БПЛА
За прошедшую ночь над Херсонской областью уничтожено 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе».
«Этой ночью ПВО и мобильные огневые группы сбили 17 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал Сальдо.
Он поблагодарил военнослужащих за то, что они круглые сутки прикрывают жителей, дороги и объекты инфраструктуры региона.
Ранее в Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с инфраструктурой, но не повлияет на повседневный уклад жителей региона, заверил губернатор.
Накануне в области в результате минометного обстрела ВСУ пострадали два человека.