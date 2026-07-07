Режим техногенной чрезвычайной ситуации ввели в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики», — добавил глава региона.
Он заверил, что в повседневный уклад жителей региона режим не внесет никаких изменений.
В воскресенье Херсонская область полностью осталась без электроснабжения. Для стабилизации ситуации пришлось отключить часть округов и ограничить подачу электричества еще в некоторые. Проблему усугубляют новые обстрелы со стороны ВСУ. Окончательно восстановить свет в регионе не удается до сих пор.
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