За одну ночь подразделения ПВО в Харьковской и Сумской областях сбили 79 украинских дронов, направлявшихся к приграничным территориям России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь был обнаружен пролет 79 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов», — заявил собеседник журналистов.

Источник отметил, что координаты сразу направляют расчетам, находящимся в зонах пролета аппаратов. Благодаря грамотной боевой работе российских военных все дроны противника уничтожили.

Ранее командир взвода беспилотников с позывным Дос рассказал, что бойцы 352-го мотострелкового полка группировки «Север» ликвидировали пять укреплений с операторами БПЛА ВСУ в Сумской области.