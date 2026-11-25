Бойцы 352-го мотострелкового полка группировки «Север» уничтожили в Сумской области пять укреплений с операторами БПЛА ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода беспилотников с позывным Дос.

По его словам, выявить позиции, с которых работали вражеские операторы беспилотников, удалось благодаря тому, что расчеты разведывательных дронов обнаружили движение противника в лесном массиве.

Для ударов по укреплениям военные использовали разные типы аппаратов, включая «Молнию-2» и FPV-дроны. Дос отметил, что за неделю расчет FPV-дронов полка ликвидировал пять пунктов управления БПЛА противника.

Ранее артиллеристы группировки войск «Север» за неделю выполнили более 6000 огневых задач, поразив технику и живую силу противника.