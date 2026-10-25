Более 530 беспилотников сбили за ночь над территорией России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи ликвидировали 532 беспилотника в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Азовского моря, а также над территориями Удмуртской Республики, Крыма, Марий Эл, Адыгеи, Татарстана, Краснодарского и Пермского краев, Московского региона.

Также беспилотники ликвидировали в воздушном пространстве Ульяновской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской, Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей.

Власти Омской области сообщали, что ранения в результате атак получили три человека. В Белгородской области в больницы отправили 14 жителей и еще один погиб.

Ранее в Липецке открыли пункт для ночлега жителей двух домов после атаки БПЛА.