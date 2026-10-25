В Липецке открыли пункт для ночлега жителей двух домов после атаки БПЛА

В Липецке после атаки беспилотника организовали временное размещение для жителей домов № 11 и 13 на улице Бунина. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава города Михаил Щербаков.

Пункт временного размещения заработал в школе № 69. Там смогут переночевать люди, которым негде остановиться, которые не могут обратиться к знакомым или родственникам.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее в субботу сообщил, что после падения обломков БПЛА на парковку на улице Бунина загорелись несколько автомобилей.

Ранее стало известно, что в пунктах временного размещения в Белгороде после атаки беспилотника разместили 53 человека. В результате удара погиб один человек и еще 10 получили ранения, сообщал оперативный штаб региона.