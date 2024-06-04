Взрывы раздались в Полтаве

Взрывы прогремели в украинском городе Полтава. Об этом сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

«Сообщают о звуках взрывов в Полтаве. Возможна работа ПВО по „Шахедам“», — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.

До этого прилет зафиксировали в Конотопе Сумской области Украины. В результате обстрела повреждения получил промышленный объект.

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровске, причем спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги. Украинские ВВС сообщали об угрозе ударов дронами и ракетами.

В ночь на 4 июня в Деснянском районе Киева загорелись складские помещения, но местные власти не уточнили причины возгорания.

Два дня назад ВМС Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в одном из городов, не уточнив, в каком именно. При этом в то же время мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.