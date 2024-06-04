Сильный пожар разгорелся в Киеве
В Киеве вспыхнул мощный пожар на одном из складов
Складские помещения загорелись в Деснянском районе Киева. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.
«По информации департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара — 2000 квадратных метров», — указали в сообщении.
На месте сейчас работают аварийно-спасательные службы.
Портовая инфраструктура в одном из городов Украины подверглась атаке и получила повреждения. Мэр Одессы Геннадий Труханов 2 мая заявил о прогремевшем в городе взрыве.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, ранее сигналы ракетной опасности объявляли в Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях. Также 30 мая в Одессе прогремел взрыв.