Сильный пожар разгорелся в Киеве

В Киеве вспыхнул мощный пожар на одном из складов

Фото: Freepik

Складские помещения загорелись в Деснянском районе Киева. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«По информации департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара — 2000 квадратных метров», — указали в сообщении.

На месте сейчас работают аварийно-спасательные службы.

Портовая инфраструктура в одном из городов Украины подверглась атаке и получила повреждения. Мэр Одессы Геннадий Труханов 2 мая заявил о прогремевшем в городе взрыве.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, ранее сигналы ракетной опасности объявляли в Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях. Также 30 мая в Одессе прогремел взрыв.

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