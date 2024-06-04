В Конотопе поразили производственный объект

В Конотопе Сумской области Украины в результате обстрела получил повреждения промышленный объект. Об этом написал мэр города Артем Семенихин в социальной сети Facebook*.

«У нас произошел „прилет“ <…>. Была поражена производственная инфраструктура нашего города», — сообщил градоначальник.

По его словам, в результате удара никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются. В городе ограничено движение общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что во вторник днем в Конотопе прогремел мощный взрыв во время действия воздушной тревоги.

В конце апреля Вооруженные силы России ударили по авиабазе в Конотопе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, после прилета в городе оцепили несколько кварталов, к месту взрыва направились кареты скорой помощи.

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