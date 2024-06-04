Взрывы прогремели в Днепропетровске

Утром 4 июня в украинском городе Днепропетровске (Днепре) прогремели громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Днепре слышны звуки взрывов», — заявили корреспонденты на месте событий.

Громкие звуки услышали около пяти часов утра, через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Спустя еще час в Днепропетровской области возобновили сигнал об опасности. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали в своем Telegram-канале об угрозе ударов БПЛА и ракетами.

Ночью крупный пожар произошел в Деснянском районе Киева. Загорелись складские помещения, огонь охватил 2000 квадратных метров. Причину возгорания власти не уточнили, сообщив лишь о выезде оперативно-спасательных служб.

Жители Луганска рассказали о звуках, похожих на взрывы. Они послышались незадолго до полуночи.