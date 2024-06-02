Украина сообщила о повреждении морского порта

ВМС Украины: в одном из городов из-за удара получил повреждения порт

Фото: РИА «Новости»

Портовая инфраструктура в одном из городов Украины подверглась удару, в результате атаки объект получил повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны.

Военные не привели более подробную информацию и не назвали населенный пункт, в котором пострадал порт. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов 2 мая заявил в своем Telegram-канале о прогремевшем в городе взрыве на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, ранее сигналы ракетной опасности объявляли в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской областях. Украинская пресса также указала, что 30 мая в Одессе прозвучал взрыв.

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