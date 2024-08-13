Взрывы прозвучали в Николаевской области

Серия взрывов прогремела в Николаевской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

«Николаевская область — взрывы», — отметили в сообщении.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Николаевской области включили в 22:40 по местному времени.

Предыдущей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в столице Украины объявили угрозу ударов беспилотниками. Местных жителей попросили пройти в укрытия.

Ранее взрывы произошли в Винницкой области Украины. Также в регионе включали воздушную тревогу. В ту же ночь о взрывах сообщили жители Одессы.

Российские бойцы нанесли удар по украинскому складу с ракетным топливом в Шостке Сумской области 11 августа. Взрыв произошел рядом с железнодорожной станцией.