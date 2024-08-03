Взрывы прогремели в Одессе

Фото: РИА «Новости»

Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — сообщил он.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат в 12 областях Украины.

Ранее несколько мощных взрывов раздались в Киевской области. Российские войска нанесли удар по военным складам в Белоцерковском районе и расположение Вооруженных сил Украины в Броварском.

До этого взрывы слышали на востоке, в городах Днепропетровск и Запорожье. В предыдущий день ВС РФ атаковали военный аэродром в Полтавской области, пункт размещения наемников — в Киевской, а также место расположения ВСУ — в Кировоградской.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте