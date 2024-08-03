Взрывы прогремели в Одессе

Серия взрывов прогремела в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — сообщил он.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат в 12 областях Украины.

Ранее несколько мощных взрывов раздались в Киевской области. Российские войска нанесли удар по военным складам в Белоцерковском районе и расположение Вооруженных сил Украины в Броварском.

До этого взрывы слышали на востоке, в городах Днепропетровск и Запорожье. В предыдущий день ВС РФ атаковали военный аэродром в Полтавской области, пункт размещения наемников — в Киевской, а также место расположения ВСУ — в Кировоградской.