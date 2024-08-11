В Киеве объявили воздушную тревогу второй раз за ночь

Фото: Flickr

Воздушную тревогу снова объявили в Киеве. Это следует из официального ресурса по оповещению населения.

На карте воздушных тревог видно, что сирены включили в Черниговской, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Также начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в столице Украины объявили угрозу ударов беспилотниками. Он призвал местных жителей отправиться в укрытия.

Ранее взрывы прогремели в Винницкой области Украины. Также в регионе включили воздушную тревогу. В ту же ночь звуки взрывов услышали жители Одессы.

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