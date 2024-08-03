Взрывы прогремели в Винницкой области
Несколько взрывов прозвучало в Винницкой области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«В Винницкой области были слышны звуки взрывов», — указали в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу включили в Винницкой и еще семи областях Украины.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал в взрывах в городе. Также мощные взрывы раздались в Киевской области. Российские войска дарили по военным складам в Белоцерковском районе и расположение ВСУ в Броварском.
В Днепропетровской области включали воздушную тревогу. Очевидцы рассказали о громких звуках в Павлограде. В июне после сообщений о взрывах серьезный пожар произошел на складах в Полтавской области.
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