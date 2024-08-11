Российские военные ударили по ракетному складу ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по складам с топливом в Сумской области

Российские военные поразили склады ВСУ с ракетным топливом в Шостке Сумской области. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

По его словам, удар осуществили в 20:00 по московскому времени около железнодорожной станции Шостка. Там поразили складские помещения, к которым подведены рельсы.

Лебедев объяснил, что в подземной части завода «Свема» занимаются производством «каких-то химикатов». По данным сопротивления, оно связано с топливом для ракет РСЗО и кассетным вооружением для систем залпового огня.

«Один из складов использовали как хранилище для ракет РСЗО. Судя по детонации прилетело именно туда», — написал он.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска ударили по военным объектам Украины в Кременчуге. Звуки взрывов услышали около железнодорожной станции Кагалымская, рядом с которой находится бывшая военная часть с разветвленной сетью туннелей.