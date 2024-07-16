Мощный взрыв раздался в Одесской области
Взрыв прозвучал в Одесской области после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в Одесской области», — указали в посте.
Ранее власти Одесской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии сигнал тревоги распространился на Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.
Ранее сильный взрыв прогремел на военном объекте в пригороде Полтавы у аэродрома. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что прилегающая к аэродрому территория ограждена блокпостами.
Российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции города Лозовой в Харьковской области, где готовили поезд с техникой ВСУ.