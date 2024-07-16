Мощный взрыв раздался в Одесской области

Фото: РИА «Новости»

Взрыв прозвучал в Одесской области после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Одесской области», —  указали в посте.

Ранее власти Одесской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии сигнал тревоги распространился на Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Ранее сильный взрыв прогремел на военном объекте в пригороде Полтавы у аэродрома. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что прилегающая к аэродрому территория ограждена блокпостами.

Российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции города Лозовой в Харьковской области, где готовили поезд с техникой ВСУ.

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