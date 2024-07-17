Сильные взрывы прогремели в Киеве

Взрывы раздались в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Сигналы воздушной тревоги сейчас звучат в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил в Telegram-канале, что взрывы раздались на левом берегу столицы на фоне воздушной тревоги

«Работают силы ПВО», — написал он.

В начале недели ракетным ударом поразили командный пункт Службы безопасности Украины в Киеве. В результате удара ранение получил первый заместитель главы СБУ, также сообщалось о гибели нескольких офицеров.

Ранее сильный взрыв прогремел на военном объекте неподалеку от аэродрома в пригороде Полтавы.