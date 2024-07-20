Серия взрывов прогремела в Полтаве — административном центре одноименной области, расположенной в центральной части Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Также Воздушные силы предупреждают насчет ракеты, летящей из Харьковской в Полтавскую область», — говорится в сообщении.

По информации других украинских СМИ, группу беспилотников заметили на Полтавщине в направлении Миргорода.

Издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале сообщило, что российские военные нанесли ракетный удар. Предположительно, целью снова стал аэродром в районе Полтавы.

Днем ранее издание ТСН сообщало о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях на фоне воздушной тревоги, а также в подконтрольной ВСУ частях Запорожской области. В этих регионах были замечены ударные беспилотники.

Ранее сильные взрывы прогремели в украинской столице. Кроме того, в Киеве в начале недели ракетным ударом был поражен командный пункт СБУ.