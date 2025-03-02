Взрывы прозвучали в Киеве

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — уточнил канал.

До этого телеканал сообщал о взрывах в Херсоне. Другие украинские СМИ сообщили, что воздушную тревогу в Киеве и ряде области страны из-за угрозы атаки беспилотников объявили в ночь на 2 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Оболонском районе. По его словам, беспилотник взял курс на центр украинской столицы, он призвал горожан не покидать укрытий.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе в субботу, 1 марта.

В конце февраля украинские зенитчики отбивали беспилотники в разных частях Киева, в частности, в Дарницком районе. Кличко сообщал, что дроны противника заходили в город с северного и южного направлений.