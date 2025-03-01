Мощный взрыв прогремел в Одессе. В результате удара повреждения получила инфраструктура припортовой зоны, сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

«Повреждена припортовая инфраструктура», — написал он.

Причины взрыва Кипер не уточнял.

Днем 1 марта серия взрывов прозвучала в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщал о работе систем ПВО. По данным местных СМИ, беспилотник пролетел через Деснянский район от Броваров в Киевской области.

В минувшую пятницу сильные взрывы раздались в Одессе. Также сообщалось об атаке на порт Черноморска, расположенного в Одесской области. Сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.