Взрывы прогремели в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве слышны взрывы. Мэр [Киева Виталий] Кличко говорит о работе систем ПВО», — уточнил канал.

Другие украинские СМИ сообщили о беспилотнике, пролетевшем через Деснянский район от Броваров в Киевской области.

Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.

До этого сильные взрывы раздались в Одессе и в районе порта Черноморска, расположенного в Одесской области.

Ранее украинские боевики совершили самую массированную атаку беспилотников на Туапсе с начала спецоперации. Над городом прозвучали более 40 взрывов, но обошлось без пострадавших. Обломки сбитых российскими силами ПВО дронов упали в поселке Стрелка в Темрюкском районе Туапсе и в селе Джигинка под Анапой.

Режим атаки беспилотников в тот день вводили в Северной Осетии и остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа.