Система ПВО сработала в нескольких районах Киева

В Киеве объявлена воздушная тревога. Силы ПВО отбивают беспилотники в разных частях города, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале .

За полчаса до полуночи он рассказал об обнаружении БПЛА в Дарницком районе Киева. Спустя время система ПВО активировалась на левом берегу Днепра. Кличко уточнил, что дроны зашли в город с северного и южного направлений.

«В центре столицы работает ПВО. Находитесь в укрытиях!» — добавил он спустя время.

Сигнал воздушной тревоги зазвучал в столице Украины в 22:18. В это же время Министерство цифровой трансформации выпустило предупреждение об угрозе с воздуха в Житомирской и Харьковской областях.

Серия взрывов накрыла Киев в ночь на 23 февраля. Обломки беспилотников упали в Печерском, Голосеевском, Дарницком районах и на территории Национального ботанического сада.