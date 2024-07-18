Взрывы прогремели в Полтавской и Днепропетровской областях Украины

В Полтавской и Днепропетровской областях на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.

«В Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях звучат взрывы», — говорится в сообщении.

Позже телеканал сообщил, что в Полтавской области снова прогремели взрывы, отметив, что в этих трех регионах были замечены ударные беспилотники.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на левом берегу города на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Сигналы воздушной тревоги на тот момент звучали не только в украинской столице, но еще в шести областях страны.

В начале недели в Киеве также был поражен командный пункт СБУ, по которому нанесли ракетный удар. Погибли несколько офицеров, ранение получил первый замглавы ведомства, которые находились на объекте.

Ранее мощный взрыв позвучал в Одесской области. В пригороде Полтавы прогремел сильный взрыв на военном объекте у аэродрома.