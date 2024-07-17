Ракетный удар накрыл командный пункт СБУ в Киеве

ТАСС: командный пункт СБУ поразили ракетным ударом в Киеве в начале недели

Фото: РИА «Новости»

В начале недели командный пункт Службы безопасности Украины в Киеве поразили ракетным ударом. Об этом ТАСС рассказали в силовых службах.

«По военному объекту СБУ в начале недели нанесли ракетный удар, поразили командный пункт», — отметил источник агентства.

В результате удара ранение получил первый заместитель главы СБУ и погибли несколько офицеров, которые находились в командном пункте.

Днем ранее украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в Одесской области на фоне воздушной тревоги на территории региона.

Ранее сильный взрыв слышали на военном объекте неподалеку от аэродрома в пригороде Полтавы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что прилегающая к объекту территория была ограждена блокпостами.

В течение прошлой ночи ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области.

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