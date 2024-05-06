Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 00:07 Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье «Страна.ua»: в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы РИА «Новости»

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Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — сказано в сообщении.

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Другое украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения и управляемых авиабомб.

Ранее взрывы прогремели в Полтаве, причем перед этим жителей города и области предупредили о ракетной опасности.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе, но без подробностей. Еще раньше, в субботу, 4 мая, в результате прилета возник сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района города.

Сирену воздушной тревоги и звуки взрывов услышали жители Днепропетровска.