Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье | 360°

06 мая 2024, 00:07
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье
«Страна.ua»: в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали взрывы
Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Запорожье», — сказано в сообщении.
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Другое украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения и управляемых авиабомб.
Ранее взрывы прогремели в Полтаве, причем перед этим жителей города и области предупредили о ракетной опасности.
До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе, но без подробностей. Еще раньше, в субботу, 4 мая, в результате прилета возник сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района города.
Сирену воздушной тревоги и звуки взрывов услышали жители Днепропетровска.
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