Полтаву накрыла серия взрывов | 360°

05 мая 2024, 18:59
Полтаву накрыла серия взрывов
«Страна.ua»: в украинском городе Полтаве прогремели взрывы
Серию взрывов зафиксировали в украинском городе Полтаве. Об ударах сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Взрывы в Полтаве», — говорится в публикации.
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По данным издания, перед этим жителей Полтавской области предупредили о ракетной опасности.
ВС Украины объявили, что на Полтаву надвигается скоростная цель. Другие подробности уточняются.
Несколько часов назад «Страна.ua» сообщила о двух ударах по Славянской ТЭС, расположенной в подконтрольном Киеву районе ДНР. Очевидцы поделились снимками в соцсетях с поднимающимяс вверх столбом белого дыма над электростанцией. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.
Взрывы
Украина
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