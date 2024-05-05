Полтаву накрыла серия взрывов | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 18:59 Полтаву накрыла серия взрывов «Страна.ua»: в украинском городе Полтаве прогремели взрывы Freepik

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Серию взрывов зафиксировали в украинском городе Полтаве. Об ударах сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы в Полтаве», — говорится в публикации.

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По данным издания, перед этим жителей Полтавской области предупредили о ракетной опасности.

ВС Украины объявили, что на Полтаву надвигается скоростная цель. Другие подробности уточняются.

Несколько часов назад «Страна.ua» сообщила о двух ударах по Славянской ТЭС, расположенной в подконтрольном Киеву районе ДНР. Очевидцы поделились снимками в соцсетях с поднимающимяс вверх столбом белого дыма над электростанцией. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.