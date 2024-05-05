Взрывы прогремели в Харькове | 360°

Важное 05 мая 2024, 14:31 Взрывы прогремели в Харькове Мэр Терехов: в Харькове зафиксировали взрывы

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Несколько взрывов вновь прозвучали в Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышны взрывы», — указал он.

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Подробностей случившегося мэр не привел. О прогремевших взрывах Терехов также сообщал в ночь на 5 мая и вечером 4 мая.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Жертвой удара украинских боевиков стал мирный житель 1961 года рождения. Прилет снаряда зафиксировали на улице Кирова.

За день до этого украинские военные атаковали села Горожанка Суземского и Новые Юрковичи Климовского районов в Брянской области. От удара пострадали административное здание и одно частное домовладение, подчеркнул губернатор Александр Богомаз. Экстренные службы оперативно подъехали к месту ЧП.