Взрывы прогремели в Днепропетровске | 360°

05 мая 2024, 02:59
Взрывы прогремели в Днепропетровске
На фоне воздушной тревоги в Днепропетровске зафиксировали взрывы
Звуки взрывов зафиксировали в Днепропетровске, в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», — отметили журналисты.
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Спустя несколько минут после публикации телеканал сообщил о повторных взрывах.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на пятое мая в Харькове прозвучали сигналы воздушной тревоги, а в Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы. Взрыв также слышали жители Павлограда Днепропетровской области.
Подробности происшествий не публиковались.
Офицер нацгвардии Украины Максим Таран в интервью The Guardian заявил, что без западной помощи украинской армии понадобится 100 лет, чтобы «победить российские войска».
В то же время депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинская сторона столкнулась с проблемами из-за дефицита оружия
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