Взрывы прогремели в Днепропетровске | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 02:59 Взрывы прогремели в Днепропетровске На фоне воздушной тревоги в Днепропетровске зафиксировали взрывы РИА «Новости»

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Звуки взрывов зафиксировали в Днепропетровске, в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», — отметили журналисты.

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Спустя несколько минут после публикации телеканал сообщил о повторных взрывах.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на пятое мая в Харькове прозвучали сигналы воздушной тревоги, а в Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы. Взрыв также слышали жители Павлограда Днепропетровской области.

Подробности происшествий не публиковались.

Офицер нацгвардии Украины Максим Таран в интервью The Guardian заявил, что без западной помощи украинской армии понадобится 100 лет, чтобы «победить российские войска».

В то же время депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинская сторона столкнулась с проблемами из-за дефицита оружия