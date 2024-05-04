Харьковский завод вспыхнул после удара | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 18:50 Харьковский завод вспыхнул после удара Мэр Терехов: в Харькове начался пожар на заводе после «прилета» Freepik

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В Харькове днем 4 мая прогремел взрыв. После удара разгорелся пожар на заводе, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В результате „прилета“ сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района», — написал он.

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Перед этим взрывной волной накрыло Харьков, Днепропетровск, Одессу и Николаевскую области Украины. Также звуки взрывов слышали в Чугуевском районе Харьковской области.

Прошлой ночью армия России разбомбила склад с украинскими беспилотниками в Харькове. Военные ударили по цеху готовой продукции. Еще один удар пришелся по месту расположения Вооруженных сил Украины.