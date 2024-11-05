Взрывы прогремели в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал ТСН.

«Киевская область — взрывы», — уточнил телеканал.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о российских беспилотниках, взявших курс из Киевской области в направлении Житомирской, а также из Полтавской — в направлении Миргорода.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области, в регионе звучала воздушная тревога.Кроме того, в ночь на 4 ноября взрыв прозвучал в Киеве.

Помимо этого, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что вечером 2 ноября зафиксировали прилет в пригород Конотопа и сам город. При этом один из ударов пришелся по асфальтовому заводу, а второй — по месту расположения промышленных цехов, железнодорожных ответвлений, арматурному заводу, элеватору и большим ангарам.

В Запорожской области прозвучало не менее 266 взрывов в ночь на 3 ноября, но какие именно инфраструктурные объекты пострадали — неизвестно.