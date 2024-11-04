Сильный взрыв прогремел в Одесской области

Взрыв прозвучал в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Одесской области», — отметили в публикации.

Согласно данным сервиса оповещения населения, в регионе звучит воздушная тревога.

Накануне серия взрывов прогремела в Киеве. В это время звучала тревога воздушной опасности. До этого сообщалось о пяти взрывах. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнял, что в результате удара уничтожен склад техники ВСУ и пункт временной дислокации иностранных наемников.

Рано утром 2 ноября удар нанесли по зданию полиции в Харькове. В результате погиб украинский полковник Андрей Матвиенко, 26 бойцов получили ранения.