Сильный взрыв прогремел в Одесской области

Взрыв прозвучал в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в Одесской области», — отметили в публикации.
Согласно данным сервиса оповещения населения, в регионе звучит воздушная тревога.
Накануне серия взрывов прогремела в Киеве. В это время звучала тревога воздушной опасности. До этого сообщалось о пяти взрывах. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнял, что в результате удара уничтожен склад техники ВСУ и пункт временной дислокации иностранных наемников.
Рано утром 2 ноября удар нанесли по зданию полиции в Харькове. В результате погиб украинский полковник Андрей Матвиенко, 26 бойцов получили ранения.
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