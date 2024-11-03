По расположению Вооруженных сил Украины в Сумской области нанесли удар. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В 21:45 и 23:50 вечера (совпадает с московским) 2 ноября прилетело в пригород Конотопа и в сам Конотоп», — отметил подпольщик.

По его словам, по украинским боевикам и их иностранным «сотрудниками» прилетело хорошо. Один из ударов пришелся по асфальтовому заводу, к которому подходит железнодорожная ветка — там осуществляется разгрузка военной техники и боекомплектов.

Второй прилет зафиксировали на месте расположения промышленных цехов, железнодорожных ответвлений, арматурного завода, элеватора и больших ангаров.

Несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщили в так называемой украинской ОВА. В регионе прозвучало как минимум 266 взрывов прошедшей ночью.