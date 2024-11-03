Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области после 266 взрывов

Ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил «глава» так называемой украинской ОВА Иван Федоров в Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 3 ноября в регионе прозвучало не менее 266 взрывов. Чиновник не уточнил, какие именно инфраструктурные объекты пострадали.

Накануне пять взрывов прогремели в Киеве и пригороде, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников ВСУ, склад украинской техники, объекты в Вышгороде и в районе аэропорта Борисполь.

Утром 2 ноября военные ударили по зданию полиции в Харькове. Погиб полковник Андрей Матвиенко.