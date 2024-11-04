В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв. В это время в столице Украины звучала тревога воздушной опасности, об этом сообщило местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Киев — взрыв», — написали в мессенджере.

В украинской столице с 00:21 звучит сигнал воздушной тревоги, согласно данным сервиса оповещения населения.

Накануне в Киеве прогремело пять взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара уничтожен склад техники ВСУ и пункт временной дислокации наемников. Российские подразделения также поразили объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде. Во время ударов в Киеве звучала воздушная тревога.