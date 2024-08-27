В подконтрольным ВСУ Запорожье прогремели взрывы
Харченко: в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы, сработали силы ПВО
Ночью 27 августа в контролируемом Украиной городе Запорожье прогремели несколько взрывов. Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила об этом в своем Telegram-канале.
О первом взрыве она рассказала в 02:21 по местному времени и призвала горожан спуститься в укрытия. Спустя 18 минут Харченко сообщила еще об одном ударе.
«Взрыв в Запорожье… оставайтесь в безопасных местах… Еще звук взрыва», — сказала чиновница.
Минобороны России 26 августа отчиталось о массированной атаке на энергетические объекты и газокомпрессорные станции, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Пострадали не менее 15 регионов, в том числе Киевская и Ивано-Франковская области.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил серьезные повреждения инфраструктуры и сообщил, что ремонтные бригады перешли на круглосуточный режим работы.