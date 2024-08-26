Около 10 взрывов прогремели в Киеве
Подпольщик Лебедев: в Киеве прогремели около десятка взрывов
В Киеве и на окраине города в понедельник, 26 августа, прогремели около 10 взрывов. Об это рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — указал он.
В украинской столице утром объявляли воздушную тревогу из-за массированного ракетного удара по военным объектам по всей стране.
В городе и Киевской области сработала система противовоздушной обороны. В Сети появились кадры, как местные жители стали спускаться в бомбоубежища и укрываться в метро.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и перебоях с энергоснабжением в некоторых районах города. Во время атаки в студии телемарафона «Единые новости» отключился свет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал критической ситуацию с энергосистемой после утренних взрывов.