Около 10 взрывов прогремели в Киеве

Подпольщик Лебедев: в Киеве прогремели около десятка взрывов

В Киеве и на окраине города в понедельник, 26 августа, прогремели около 10 взрывов. Об это рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — указал он.

В украинской столице утром объявляли воздушную тревогу из-за массированного ракетного удара по военным объектам по всей стране.

В городе и Киевской области сработала система противовоздушной обороны. В Сети появились кадры, как местные жители стали спускаться в бомбоубежища и укрываться в метро.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и перебоях с энергоснабжением в некоторых районах города. Во время атаки в студии телемарафона «Единые новости» отключился свет.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал критической ситуацию с энергосистемой после утренних взрывов.