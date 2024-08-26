Ситуацию в энергосистеме Украине назвали критической после ударов

Глава Минэнерго Галущенко: ситуация после ударов в стране критическая

Ситуация в энергосистеме Украины стала критической после взрывов, произошедших 26 августа. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в социальной сети Facebook*.

Он уточнил, что последствия ударов по территории Украины еще уточняются, но ситуация в целом сложная. К ликвидации неполадок оперативно приступили энергетики.

Энергохолдинг ДТЭК в понедельник, 26 августа, объявил о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории Украины в связи со взрывами.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о массированном ракетном ударе по военным объектам ВСУ, в том числе расположенным в Киевской области.

Воздушная тревога после начала атаки прозвучала на всей территории Украины. Местных жителей власти призвали спуститься в бомбоубежища или метро.

В связи с ударом без света временно осталась студия телемарафона «Единые новости» в Киеве.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.