Взрывы прогремели в Херсоне

«Общественное»: в Херсоне раздались взрывы

Фото: РИА «Новости»

В Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — указывается в заявлении.

Подробности не приводятся.

Херсон находится под контролем ВСУ. Воздушная тревога там не объявлялась. По данным на 17:46, сирены работают только в Харьковской области.

Накануне, 9 июня, взрывы раздавались в Харькове, в Миргороде Полтавской области, а также в Одесской области. А 10 июня российские силы ударили по пустующему зданию в Краснополье Сумской области, которое ВСУ использовали под свои нужды, а также по небольшому украинскому складу в Белополье. В результате атаки удалось сорвать ротацию ВСУ.

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