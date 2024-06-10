Взрывы прогремели в Херсоне

«В Херсоне слышны взрывы», — указывается в заявлении.

Подробности не приводятся.

Херсон находится под контролем ВСУ. Воздушная тревога там не объявлялась. По данным на 17:46, сирены работают только в Харьковской области.

Накануне, 9 июня, взрывы раздавались в Харькове, в Миргороде Полтавской области, а также в Одесской области. А 10 июня российские силы ударили по пустующему зданию в Краснополье Сумской области, которое ВСУ использовали под свои нужды, а также по небольшому украинскому складу в Белополье. В результате атаки удалось сорвать ротацию ВСУ.